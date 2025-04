Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 33^ giornata di Serie A: squalificato Gineitis, salta Napoli-Torino

Gvidas Gineitis salterà la sfida contro il Napoli. Già diffidato, ha rimediato la squalifica per un’intera giornata per comportamento non regolamentare in campo. Il centrocampista lituano non prenderà quindi parte alla prossima partita. Per gli avversari invece non ci sono squalificati.

Giudice Sportivo: gli squalificati dopo la 33^ giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Belahyane (Lazio), Otoa (Genoa)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Bastoni (Inter), Berisha (Lecce), Cacace (Empoli), Krstovic (Lecce), Mkhitaryan (Inter), Perrone (Como), Bojol (Udinese), Gineitis (Torino), Piccoli (Cagliari)