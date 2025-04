Vlasic e Lazaro in dubbio per la trasferta al Maradona, mentre Ilic e Sosa continuano il percorso di recupero tra acciacchi e sfortuna

In vista della sfida contro il Napoli, in programma tra due giorni, Vanoli tiene accese le speranze di poter contare nuovamente su due pedine fondamentali: Nikola Vlasic e Valentino Lazaro. Entrambi i giocatori sono ancora ai margini del gruppo, ma nelle ultime ore stanno dando segnali incoraggianti sul fronte del recupero fisico. I due, assenti rispettivamente dalle gare contro Como e Verona, continuano ad allenarsi in modo differenziato – insieme agli altri due infortunati, Sosa e Ilic – ma lo staff medico granata monitora con attenzione le loro condizioni, fiducioso di poterli reinserire almeno tra i convocati.

Verso il rientro i due esterni

Fermo dalla scorsa partita in casa del Como per un problema muscolare al polpaccio, dovuto a una botta ricevuta, Vlasic non dava grossi segni di miglioramento fino a pochi giorni fa. Adesso invece sembra stare sempre meglio, come il suo compagno Lazaro, anche lui lontano dal campo per un infortunio al polpaccio, dalla gara contro il Verona. Il laterale austriaco aveva iniziato bene il 2025, ma l’ennesimo problema fisico lo ha tenuto lontano dal campo più del previsto.

Sosa e Ilic, altri dubbi per Vanoli

Un’annata (e non solo) piena di episodi negativi quella di Ilic. Dopo essere stato fermo per quasi l’intera stagione invernale a causa di infiammazioni tendinee e infortuni vari, il centrocampista serbo è costretto a bloccarsi nuovamente per un problema al piede, fortunatamente non grave. Situazione muscolare simile anche per Sosa, a cui si è gonfiata la caviglia. Considerando anche l’assenza di Gineitis (squalificato), Vanoli, intanto, incrocia le dita e spera in qualche recupero dell’ultima ora, per affrontare al meglio la trasferta più complicata del finale di stagione.