Il presidente granata celebra la salvezza e guarda alle sfide con Napoli e Inter: “Gare importanti. Milinkovic-Savic? Nessuna offerta”

Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, facendo il punto sulla situazione attuale del Torino, che ha ottenuto la salvezza aritmetica proprio nella giornata di ieri, vincendo contro l’Udinese e consolidando, automaticamente, la decima posizione in classifica.

“Con Zapata avremmo fatto grandi cose, è un po’ come se all’Inter mancasse Lautaro: è stato un peccato perdere Duvan, sarebbe stato un altro campionato”. Esordisce così il Presidente del Toro, sottolineando l’importante assenza del numero 91 granata, che va avanti ormai da diversi mesi.

Le sfide con le due finaliste scudetto

Nelle prossime giornate di campionato il Torino affronterà le due favorite alla corsa scudetto: prima Napoli, poi Inter. “Sto pensando di venire al ‘Maradona’, per me andare a Napoli è sempre una festa e faccio i complimenti ai partenopei perché hanno una grande squadra: nelle ultime cinque giornate affronteremo sia loro sia l’Inter, due gare molto importanti in chiave scudetto”.

La clausola di Milinkovic-Savic

E infine su Milinkovic-Savic e Ricci: “Al momento non abbiamo parlato con nessuno e sono voci che non hanno alcun fondamento. La clausola del portiere? Sono cose che si possono cambiare e non è detto, lui è un grande estremo difensore, tra i migliori in Europa”.