Con Coco squalificato, a Vanoli è toccato decidere chi schierare come sostituto contro l’Udinese: la scelta è caduta su Masina

Non aveva 90 minuti nelle gambe non giocando dal 1′ da ben quattro mesi, nonostante la striscia di titolarità che persisteva dall’inizio del campionato, interrotta poi nella sfida del girone d’andata contro il Bologna. In assenza di Coco, Masina è tornato titolare. I nomi favoriti erano due: oltre al difensore italo-marocchino, era in pole il polacco Walukiewicz, colui che è stato spesso incaricato da Vanoli di ricoprire il ruolo di terzino, sebbene per natura sia un difensore centrale. L’allenatore ha invece optato per una decisione che non prendeva da diverso tempo: schierare l’ex bianconero.

Rientro positivo

Iniziato come esperimento per le tante assenze, la strategia del tecnico granata si è rivelata di grande successo per la sua squadra. Dopo mesi lontano dal campo da titolare, Masina si è fatto trovare pronto in Torino-Udinese. Schierato dal primo minuto, il difensore granata ha offerto una prestazione attenta e ordinata, distinguendosi in particolare per alcune chiusure puntuali. Decisivo in occasione della situazione più pericolosa della gara, quando ha allontanato un pallone insidioso sfuggito a Lovric in area. Un rientro incoraggiante, che regala fiducia a lui e a tutto il Toro.

Non giocava titolare da dicembre

Inamovibile fin dalla prima giornata della stagione odierna, il centrale italo-marocchino ha collezionato una scia di titolarità partita ad agosto e terminata a dicembre, in concomitanza col passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro – quindi per la stragrande durata del girone d’andata – fatta eccezione per i “soli” 76′ contro il Napoli. Dal match successivo in poi, quello in casa dell’Udinese, Masina saltava tra i pochi minuti in campo e la panchina. Stavolta però Vanoli è stato costretto a cambiare, optando per la scelta più saggia possibile e tornando sui propri passi d’inizio campionato. E la decisione si è rivelata più che vincente.