Il Toro sfrutta bene le occasioni, l’Udinese fa girare palla ma non trova il varco per colpire i granata: i numeri della partita

Il Torino batte l’Udinese e guadagna 3 punti preziosi. I granata superano i bianconeri grazie alle reti di Ché Adams e Ali Dembelé, con il francese protagonista di giornata. La sfida valeva tanto in ottica decimo posto, casella che il Toro ha blindato grazie al successo sui friulani.

I numeri della partita danno ragione al Torino. La squadra di Vanoli ha concesso il pallino del gioco agli avversari che, però, non hanno saputo sfruttare il possesso palla. L’Udinese ha dominato 4 delle 6 frazioni di gioco della durata di 15 minuti l’una. Gli ospiti hanno concluso con il 56% del possesso palla. I bianconeri hanno completato tanti passaggi (348), con una percentuale dell’83%. Statistiche inferiori per il Toro, che ha concluso il match con 260 passaggi completati e l’80% dei passaggi riusciti.

Il “cecchino” Adams

Il Torino ha concesso il possesso palla all’Udinese senza però subire l’offensiva bianconera. I friulani hanno calciato 10 volte, tante quanto i granata. Lovric e compagni hanno centrato più volte lo specchio della porta rispetto ai padroni di casa (6 occasioni contro le 4 di Adams e compagni). Tuttavia, il Toro è stato più preciso, sfruttando le nitide palle gol. Il 50% delle grandi occasioni sono andate a segno, con l’attaccante scozzese e Dembelé che hanno regalato i 3 punti al Torino.

Adams è stato il più cinico della gara. Dei 2 tiri in porta tentati dall’ex Southampton uno ha gonfiato la rete. Il giocatore che ha calciato più volte è stato Davis, con 3 tentativi e nessuna realizzazione. Il metronomo dell’Udinese è stato Lovric, che ha completato il 96% dei 21 passaggi tentati. Elmas ha concluso la gara con la stessa percentuale di passaggi completati.

L’instancabile Gvidas

Toro e Udinese hanno percorso molti chilometri. I granata superano gli avversari con 116 chilometri contro i 115 bianconeri. Tra le fila del Torino, colui che ha percorso più strada è stato Gineitis. Il lituano, schierato sull’esterno nel 4-2-3-1, ha concluso la gara con 12 chilometri percorsi. Il classe 2004 si è piazzato al secondo posto della speciale classifica, alle spalle di Arthur Atta dell’Udinese (arrivato a 12.1 chilometri di campo coperti).

Nella top 5 del Toro non manca mai Cristiano Biraghi. Il terzino è quarto per chilometri percorsi, primo per velocità sprint (l’ex viola ha toccato i 27 chilometri orari), primo per numero di passaggi pericolosi completati (il 50% di quelli tentati) e in cima alla classifica del numero di avversari superati con un passaggio verticale (4 giocatori).