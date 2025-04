Ieri il trequartista ha compiuto 19 anni: non poteva sperare in un compleanno migliore. Vanoli: “Se l’è meritato”

C’è da scommetterci che il giorno del suo diciannovesimo compleanno Sergiu Perciun lo ricorderà per tutta la vita. Non poteva esserci modo migliore per esordire festeggiare che esordire in Serie A. Ma la sua non è stata una semplice passerella, è entrato a un quarto d’ora dalla fine con il risultato ancora in bilico sull’1-0: Paolo Vanoli non ha però avuto paura a lanciarlo nella mischia e ha avuto ragione perché alla fine il regalo, ai compagni e ai tifosi, lo ha fatto lo stesso Perciun crossando nell’area di rigore avversaria il pallone che è poi finito sul sinistro di Ali Dembélé per il 2-0 finale.

Perciun: “Spero di avere altre possibilità”

“È stato bellissimo esordire proprio nel giorno del mio compleanno, voglio ringraziare la società, i miei genitori e tutte le persone che hanno creduto in me. Spero di avere molte altre possibilità”, ha poi commentato lo stesso Perciun a fine partita con un sorriso sul volto. “Giocare ancora in Serie A e continuare a fare quello che sto facendo è il mio obiettivo per questo finale di stagione”, ha poi aggiunto. E se sarà bravo a confermarsi, qualche altra occasione Vanoli potrebbe decidere di concedergliela. “A Perciun non ho regalato niente, se sarà bravo avrà altre occasioni. Ora deve godersi questo momento”, ha infatti spiegato l’allenatore.

Vanoli lo segue dal ritiro

Vista la carenza di alternativa sulla trequarti, con Njie e Salama che hanno già terminato la stagione, Lazaro e Vlasic non al meglio, qualche altra occasione per Perciun potrebbe arrivare. Vanoli era rimasto molto colpito dalle sue qualità nel ritiro estivo a Pinzolo e in questi mesi non ha mai smesso di tenerlo d’occhio.