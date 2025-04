Così il predente Cairo ha commentato la vittoria sull’Udinese nella sfida della giornata numero 33 del campionato. Poi su Buongiorno…

Prima di lasciare lo stadio, il presidente Cairo ha parlato del match appena concluso: “Ad un certo punto c’erano in campo Perciun, Dembelé, Gineitis, ci fosse stato anche Njie ne avremmo avuti quattro . “L’importante è rialzarsi, lui è stato bravo a recuperare bene, a ripartire bene, è un ragazzo fantastico, è cresciuto anche fisicamente”. Sono giocatori da tenere? “Lui ha giocato poco ma anche solo allenarsi con la squadra gli è stato utile. Lui più gioca meglio è ma pure stare con noi ed entrare ogni tanto gli ha dato”. Sul rinnovo di Zapata: “Con Duvan ho un rapporto speciale, eravamo dispiaciuti per l’infortunio, è un leader, una gran persona, l’ho visto allenarsi, l’ho visto fare 20 minuti di corsa a buon livello, quindi bene. Il recupero? Siamo a fine aprile, l’obiettivo è di averlo in ritiro con noi, ha davanti due mesi e mezzo, ha tempo per recuperare ancora di più. Sì, certo, vale anche per Schuurs”.

“Adams? Quel gol non era facile…”

Decimo gol stagionale per Adams, considerata la rete in Coppa: “Sì, e ha ancora davanti a sé altre partite, è cresciuto molto, questo è un campionato tattico, si deve abituare, ha qualità. Sicuramente ha fiuto del gol, quel gol non era facile oggi, non ha avuto esitazione”. Ora il Toro è arbitro della corsa scudetto? “Beh ovviamente daremo il meglio con tutte”. Rivedrà Buongiorno a Napoli…“Io lo sento sempre, credo sia in via di recupero, un grande ragazzo e una grande persona, un mese fa ero a Napoli, l’ho sentito, peccato perché quella mattina doveva allenarsi altrimenti lo avrei visto volentieri”.