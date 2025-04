Torino-Udinese la apre Adams: arriva il nono gol in campionato per l’attaccante scozzese. Ora testa al traguardo del decimo

È tornato a ruggire davanti al suo pubblico Ché Adams. L’attaccante granata ha interrotto un digiuno casalingo che durava da gennaio, siglando il primo dei due gol che hanno regalato al Torino la vittoria sull’Udinese e la tanto attesa salvezza aritmetica. Una rete pesante, per il risultato e per il morale, arrivata in un momento chiave della stagione e accolta con un’esultanza liberatoria sotto la Maratona.

Adams: in casa interrotto il digiuno

L’ultima gioia personale al Grande Torino risaliva a oltre tre mesi fa, con la doppietta contro il Cagliari del 24 gennaio. Da allora, solo un’altra rete, quella messa a segno a Parma qualche settimana fa, in trasferta. Ma per un attaccante il feeling con il proprio stadio conta eccome. E il numero 9 granata lo sapeva. Per questo il gol contro l’Udinese vale doppio: perché cancella una lunga attesa e conferma il ritorno di un giocatore importante per gli equilibri offensivi del Toro.

Testa all’obiettivo: la decima rete in Serie A

Con quello di ieri, Adams sale a quota nove reti in Serie A (la decima con la maglia del Toro considerando anche il gol in Coppa Italia). Un bottino che racconta una stagione fatta di alti e bassi, ma che ora può chiudersi in bellezza. L’obiettivo personale, la doppia cifra, è a un passo: manca una sola marcatura per raggiungere quota dieci in A, un traguardo che avrebbe il sapore della consacrazione nella sua prima stagione da protagonista nel massimo campionato italiano. La salvezza è al sicuro, ma il Torino ha ancora motivazioni. E anche Adams. Ritrovato il gol in casa, può ora spingere sull’acceleratore nelle ultime partite, con l’obiettivo di chiudere il campionato nel miglior modo possibile. Per sé, per la squadra e per un pubblico che non ha mai smesso di credere in lui.