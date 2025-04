Ciammaglichella si prende la scena in Serie C. Il centrocampista in prestito alla Ternana ha segnato la sua prima rete tra i professionisti

A Terni è Ciammaglichella show. Il talentuoso terzino in prestito dal Toro alla Ternana ha segnato la sua prima rete in Serie C. Per Ciammaglichella si tratta del primo gol tra i professionisti, una pietra miliare per il classe 2005.

Il numero 72 della Ternana ha contribuito alla vittoria della squadra contro la Pianese. I ragazzi allenati da Fabio Liverani hanno vinto la partita 2-0, assicurandosi il secondo posto nel girone B e un piazzamento favorevole ai prossimi playoff della categoria.

I numeri di Ciammaglichella

Aaron Ciammaglichella è approdato alla Ternana nella scorsa sessione estiva di mercato. Il Toro ha accettato la richiesta di prestito del club umbro per permettere al giovane talento piemontese di farsi le ossa in un campionato combattuto come la Serie C. A Terni, Ciammaglichella ha raccolto 4 presenze e una rete.

Il talento del centrocampista non è una sorpresa. La stella è cresciuta nel settore giovanile del Toro e da anni si trova nel giro della prima squadra. Ciammaglichella era stato aggregato ai grandi del Torino già nella stagione 2022/2023. Quest’anno, il centrocampista ha anche esordito in Serie A. Ciammaglichella è stato inserito nei minuti finali del match tra Toro e Atalanta dello scorso 25 agosto.