Sintesi e commento di Torino-Udinese: a sei minuti dall’intervallo la sblocca lo scozzese, raddoppia l’esterno nel secondo tempo

La sblocca Adams, poi raddoppia Dembelé: il Toro torna a vincere dopo il ko di Como e batte l’Udinese, staccando i friulani in classifica. Finisce con la Maratona che saluta i giocatori

Primo tempo: la rete di Adams

Per la sfida all’Udinese, Vanoli è costretto di nuovo a fare a meno di Vlasic, come già a Como. Non è ancora recuperato Lazaro e non c’è Ilic. E così, scelto Masina al posto dello squalificato Coco in difesa e Pedersen come terzino, dalla mediana in su il Toro si presenta in una versione diversa. Una sorta di 4-2-3-1 con Ricci e Linetty e Gineitis, Casadei ed Elmas alle spalle di Adams. Dopo tre minuti il primo angolo, ed è per l’Udinese, anche se la difesa granata allontana senza problemi. Fatica a prendere ritmo il match: nei primi minuti della sfida poche occasioni da una parte e dall’altra Tra l’11’ e il 12′ tre corner di fila per i granata, ma l’Udinese si salva sempre. Al 17′ accenno di rissa dopo una spallata energica di Casadei che trova la reazione degli avversari: gli animi si placano però nel giro di pochi secondi. Al 25′, su angolo, Maripan va a botta sicura di testa ma Ehizibue salva a due passi dalla porta. Al 35′ brivido per il Toro quando Atta va in porta e segna: era oltre, il gol viene annullato per fuorigioco. Al 39′ la rete che sblocca il match. Recupera palla il Toro per un errato disimpegno dei friulani e così Ricci, dal limite, decide di andare alla conclusione. Okoye si distende alla sua destra e respinge il pallone, che resta in gioco. Lì Linetty prova la seconda conclusione, ancora respinta dal portiere. Non benissimo, tanto che a raccogliere la sfera, a due passi dalla porta, è Adams, che ha il tempo di mettersela sul destro e ingannare Okoye, prima di spedirla in fondo al sacco.

Il secondo tempo: il sigillo di Dembelé

Si ricomincia senza sostituzioni. Gineitis prova, al 4′, a lanciare Adams in profondità ma ci arriva prima il portiere dell’Udinese. Sale col passare dei minuti la pressione dell’Udinese: al 10′ è Atta a trovare pronto Milinkovic-Savic, alla vera prima parata del match. Vanoli decide poco dopo di operare le prime sostituzioni: fuori Pedersen e Ricci, dentro Walukiewicz e Karamoh, per dare più profondità alla manovra granata. Al 21′ è però il Toro a rischiare grosso: per fortuna dei granata Lovric a due passi dalla porta non arriva in tempo per deviare il pallone messo in area da Payero. Masina, poi libera tutto e allontana la sfera. Più schiacciato il Torino in questi minuti: al 26′ in campo per gli ospiti Pafundi al posto di Lovric. Al 28′ Payero col destro prova a spaventare Milinkovic-Savic, che però è attento. Al 31′ due cambi per il Toro: esordio in granata per il Primavera Perciun, in campo al posto di Elmas, spazio anche per Dembelé al posto di Masina. Il Torino la chiude al 40′: sbaglia Solet, ne approfitta Dembelé che sigla il 2-0, la sua prima rete con la maglia granata. Dopo quattro di minuti di recupero si va negli spogliatoi: il Toro torna a vincere dopo lo stop di Como e stacca l’Udinese.