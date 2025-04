L’esterno trova il gol che chiude la partita ed evita un finale di sofferenza, Milinkovic dopo un primo tempo da spettatore salva la porta

MILINKOVIC-SAVIC 6.5: ci mette il piede al 10′ del secondo tempo sulla conclusione di Atta dopo quasi un’ora da spettatore, nella ripresa è decisamente più impegnato ma evita più volte di prendere gol tenendo inviolata la porta.

PEDERSEN 6: a sorpresa schierato titolare dove solitamente agisce ormai Walukiewicz, si limita a contenere (st 18′ WALUKIEWICZ 6: parte da terzino, finisce da centrale, buon impatto)

MARIPAN 6: nel primo tempo Ehizibue gli toglie la gioia del gol respingendo un pallone che sembrava destinare ad entrare in porta. Cambia partner ma la sostanza non cambia.

MASINA 6.5: non giocava titolare dal 21 dicembre dunque quella di oggi è stata per il numero cinque granata la prima dal 1′ del 2025, in un assetto tattico diverso. Qualche buona chiusura come quando nel secondo tempo toglie dalla disponibilità di Lovric un pallone a due passi dalla linea di porta (st 31′ DEMBELE’ 7: da quel rosso che a Firenze aveva lasciato in dieci la squadra sembra passata una vita. Dalle lacrime di tristezza alla gioia e al sorriso, quando lo stadio urla il suo nome, al gol del 2-0)

BIRAGHI 6: spinge sulla fascia, i suoi angoli sono sempre pericolosi tanto che il Toro sfiora il gol in più di un’occasione, ormai su quella corsia si è preso la maglia

RICCI 6: di nuovo a disposizione dopo aver scontato la squalifica, con lui in campo il Toro in questo anno solare non ha mai perso, e questo è un dato di fatto. Non la migliore delle prestazioni, in linea con i compagni di reparto (st 18′ KARAMOH 6: dà profondità e vivacità alla squadra, quando l’Udinese sull’1-0 cerca la rete del pari a lui sono affidate le ripartenze)

LINETTY 6: seconda da titolare di fila per il polacco che dopo Como viene schierato in campo anche stavolta dal 1′. Propizia il vantaggio di Adams, trovando la respinta non proprio irresistibile di Okoye.

GINEITIS 6: gioca ancora una volta da esterno di destra. Prestazione sufficiente la sua nonostante qualche errore dal punto di vista tecnico al momento dell’ultimo passaggio. Il giallo ricevuto nel secondo tempo gli costerà un turno di stop.

CASADEI 6.5: agisce in una posizione più avanzata rispetto al solito da trequartista alle spalle di Adams. Partita di lotta per lui che fa valere il suo fisico nei vari duelli con gli avversari (st 43′ TAMEZE SV)

ELMAS 5.5: stavolta è meno vivace rispetto alle precedenti partite. Non riesce a trovare gli spazi necessari nella trequarti campo per far male alla difesa dell’Udinese. Ha dimostrato di poter fare meglio (st 31′ PERCIUN 6: serata da ricordare per lui, che esordisce in Serie A con una vittoria)

ADAMS 7: torna al gol che mancava dalla trasferta di Parma e si sblocca in casa, dove non segnava da tre mesi, dalla doppietta al Cagliari dello scorso 24 gennaio.

All. VANOLI 6: nell’emergenza deve adattare la squadra e anche stavolta riesce a trovare una soluzione, in una gara in cui viene premiato anche Dembelé e che vede un Primavera esordire.