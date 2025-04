L’esterno del Torino ha commentato il gol, il primo con la maglia del Torino in Serie A, che ha chiuso la sfida contro l’udinese

L’esterno del Torino, Ali Dembelé, in sala stampa ha commentato il successo dei granata sull’Udinese: proprio suo il gol del 2-0 che ha chiuso la partita. Ecco le parole del giocatore cresciuto in Primavera.

La conferenza stampa di Dembelé

Che giornata hai vissuto?

“Una giornata che forse è la mia più bella a Torino, sono molto contento del primo gol, ringrazio la squadra e lo staff”.

Cross di Perciun e gol tuo: quanto sono importanti i giovani?

“Sono contento per Perciun anche, tutti e due veniamo dalla Primavera, abbiamo fatto tanto per arrivare qui, sono felice ovviamente anche per lui”.

Quanto ti senti migliorato?

“A Venezia ero un giocatore diverso da oggi, dal primo giorno lì ho avuto un grande rapporto col mister, mi ha fatto crescere tanto come giocatore e come uomo”.

Hai incrociato il presidente?

“Il presidente mi ha fatto i complimenti”.

Vanoli ha molto creduto in te difendendoti a Firenze, dopo quell’errore…

“Il mister mi ha difeso e ha sempre creduto in me e anche oggi era contento. A Firenze ho ricevuto tanti messaggi, tutti positivi, lo stesso è accaduto oggi”

A chi ti ispiri?

“A Rudiger”.