Torino-Udinese, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

La prima partita di questo lunedì di Pasquetta si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino. Torino-Udinese aprirà infatti il lunedì di campionato mettendo di fronte le squadre di Vanoli e Runjaic. All’andata, al Bluenergy Stadium, la gara era finita in parità: 2-2 il risultato finale. I granata arrivano da una sconfitta, quella per 1-0 in casa del Como, i bianconeri invece sono reduci da quattro ko consecutivi. Il calcio d’inizio è alle ore 18.30: segui in diretta Torino-Udinese con noi su Toro.it.

Torino-Udinese, la diretta

Calcio d’inizio alle 18:30

Torino-Udinese 0-0: il tabellino

Torino (4–3-1-2): Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Masina, Biraghi; Casadei, Ricci, Gineitis; Casadei; Elmas, Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Sanabria, Dembele, Tameze, Perciun, Cacciamani. Allenatore: Vanoli.



Udinese (4-4-1-1): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Payero; Bravo. A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Sanchez, Davis, Palma, Pafundi, Kabasele, Giannetti, Kristensen, Modesto, Pizarro. Allenatore: Runjaic.

Arbitro: Collu di Cagliari (Ass. Scatragli e Bianchini; IV Ferrieri Caputi; Var Gariglio; Avar Sozza)

Torino-Udinese: il prepartita

Ore 18.14 Prima di rientrare negli spogliatoi, Ricci ha depositato un mazzo di fiori sotto la Maratona in ricordo di Alex, tifoso granata morto negli scorsi giorni.

Ore 18.13 Finiti gli esercizi di riscaldamento, le squadre stanno rientrando negli spogliatoi.

Ore 17.50 Entrano ora in campo i giocatori del Torino seguiti da quelli dell’Udinese. Poco prima erano entrati in campo i portieri della squadra friulana

Ore 17.40 In campo ora i portieri del Torino. Milinkovic-Savic, Donnarumma e Paleari vanno a scaldarsi direttamente sotto la Maratona.

Ore 17.30 Annunciate le formazioni ufficiali di Torino-Udinese. C’è Masina con Maripan al centro della difesa, in mezzo al campo torna Ricci. Potrebbe essere una sorta di 4-3-1-2 con Casadei alle spalle di Elmas e Adams.

Ore 16.55 I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio, i giocatori di Torino e Udinese dopo l’arrivo hanno effettuato una ricognizione del campo su cui scenderanno per il riscaldamento che precederà l’inizio dell’incontro previsto per le 18:30.

Ore 16:30 Mancano circa due ore al fischio d’inizio di Torino-Udinese. Intorno allo stadio Grande Torino ci sono già tanti tifosi che iniziano ad entrare all’interno dello stadio. I pullman non sono ancora arrivati: le squadre sono attese nella prossima mezz’ora. Una volta arrivati, per i giocatori il solito rito: qualche passo sul terreno di gioco prima di guadagnare gli spogliatoi e prepararsi per il riscaldamento che precederà la gara. Vanoli non ha recuperato Vlasic e Ilic ma non ha a disposizione neppure Sosa.

Torino-Udinese, le formazioni ufficiali

Torino-Udinese, dove vederla in tv e streaming

La partita Torino-Udinese sarà trasmessa in diretta su Dazn, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. Sarà quindi possibile vedere il Toro in streaming sull’App Dazn attraverso smart tv, tablet, smartphone e ogni dispositivo in grado di supportarla.