A pochi minuti dall’inizio dell’incontro valido per la 33a giornata di campionato, il direttore sportivo del Torino Vagnati ha parlato del rinnovo di Zapata fino al 2027: “Penso che sia un bel gesto da parte della società, accolto in maniera entusiasta dal calciatore. Lo vediamo al Filadelfia col sorriso e una grande voglia di recuperare. Lo attendiamo per la prossima stagione”