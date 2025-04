Torino-Udinese, le formazioni ufficiali: Vanoli ritrova il suo capitano, mentre Pedersen e Masina ritornano tra gli 11 di partenza

A pochi minuti dall’inizio della partita valida per la 33a giornata di campionato, il Torino si prepara a scendere in campo contro l’Udinese per recuperare l’incontro che era in programma lunedì 21 aprile. Il tecnico Vanoli non potrà avere a disposizione due validi elementi della rosa come Lazaro e Vlasic, tuttavia potrà contare sul ritorno di Ricci, il capitano che la scorsa partita di campionato ha scontato la diffida contro il Como. Nella formazione titolare di oggi Vanoli ha deciso di puntare sul norvegese Pedersen e sul centrale Masina, lo schieramento potrebbe essere quello anche se dovremo attendere di vedere le squadre schierate in campo dato che si tratta di un esperimento per le tante assenze.

Torino-Udinese, le formazioni ufficiali

Torino (4–3-1-2): Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Masina, Biraghi; Casadei, Ricci, Gineitis; Casadei; Elmas, Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Sanabria, Dembele, Tameze, Perciun, Cacciamani. Allenatore: Vanoli.

Udinese (4-4-1-1): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Payero; Bravo. A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Sanchez, Davis, Palma, Pafundi, Kabasele, Giannetti, Kristensen, Modesto, Pizarro. Allenatore: Runjaic.