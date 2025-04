I convocati di Paolo Vanoli e Kosta Runjaic per la partita Torino-Udinese. La sfida è in programma oggi alle 18.30

Torino-Udinese, 33^ giornata di Serie A. Paolo Vanoli contro Kosta Runjaic. Entrambe le squadre sono a 40 punti in classifica. Ci si gioca il 10° posto. Nel Torino ci sono diversi assenti, molti dei quali lungodegenti: Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan, Njie, Salama e Lazaro. Nell’Udinese invece non ci saranno in 5: Tourè, Sanchez, Zemura, Lucca e Thauvin. Di seguito, la lista dei convocati delle 2 squadre.

Ecco i 20 convocati di Vanoli

Qui di seguito i 20 giocatori convocati da Vanoli per la sfida in casa contro l’Udinese, tra loro ci sono anche i Primavera Perciun e Cacciamani, assenti Sosa, Vlasic e Ilic. Torna Ricci, che ha scontato la squalifica contro il Como.

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari.

Difensori: Biraghi, Dembélé, Maripan, Masina, Pedersen, Walukiewicz.

Centrocampisti: Casadei, Gineitis, Elmas, Linetty, Ricci, Tameze, Perciun.

Attaccanti: Adams, Karamoh, Sanabria, Cacciamani.

I convocati di Runjaic

In attesa di comunicazione