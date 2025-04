La probabile formazione dell’Udinese di Kosta Runjaic per la sfida al Torino di Paolo Vanoli: out Lucca

L’Udinese di Kosta Runjaic si prepara a sfidare il Torino dopo 4 sconfitte consecutive in Serie A. La squadra friulana arriva allo Stadio Olimpico Grande Torino ed è chiamata a dare risposte. L’allenatore serbo dei bianconeri dovrà fare a meno di 5 giocatori: Tourè, Sanchez, Zemura, Lucca e Thauvin. Senza gli ultimi 2, problemi in attacco per Runjaic. Per il resto, sono tutti a disposizione. Di seguito, le probabili scelte.

La difesa e il centrocampo

Il modulo è il solito 3-5-1-1 che può diventare anche 3-5-2 in fase di attacco. In porta gioca il titolare David Okoye. Panchina per due giocatori che in passato hanno vestito la maglia del Toro: Razvan Sava e Daniele Padelli. Difesa a 3 composta da Kristensen sulla destra, Bijol al centro (capitano quando non c’è Thauvin) e Solet a sinistra. Giannetti scalpita ma partirà da fuori. Sulle fasce la solita coppia: a destra Ehizibue e a sinistra Hassane Kamara. Kabasele in panchina. In mezzo al campo il centrale è l’insostituibile Karlstrom. Alla sua destra c’è Lovric. Sulla sinistra invece il favorito è Payero, ma occhio anche ad Ekkelenkamp che è in ballottaggio. Zarraga e Modesto in panchina.

L’attacco

In attacco la certezza Lorenzo Lucca non c’è, anche lui con un passato al Toro. Davies ha recuperato ma solo per la panchina. Nel ruolo di prima punta Iker Bravo è in pole. Alle sue spalle il favorito è Atta, vista l’assenza di Thauvin. Pizarro, Pafundi e Brenner partono invece indietro nelle gerarchie. Qualche nodo da sciogliere c’è per Runjaic, soprattutto tra il centrocampo e l’attacco, a parte Karlstrom e Lovric.

La probabile formazione dell’Udinese

Ecco gli 11 dell’Udinese probabili per il Torino.

Probabile formazione Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Atta; Bravo. A disp. Sava, Padelli, Giannetti, Kabasele, Zarraga, Modesto, Ekkelenkamp, Pizarro, Pafundi, Brenner, Davies, Thauvin. All: Runjaic.

Indisponibili: Tourè, Sanchez, Zemura, Lucca.

Squalificati: nessuno