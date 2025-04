La probabile formazione del Torino di Paolo Vanoli per la sfida all’Udinese: il tecnico granata spera di riuscire a recuperare Vlasic

Rispetto alla sfida contro il Como in trasferta, Paolo Vanoli cambierà qualcosa nel suo Torino. La notizia principale è una: Samuele Ricci rientra dalla squalifica. Ma Coco non ci sarà: il numero 23 è stato infatti fermato dal Giudice sportivo per somma di ammonizioni. Gli infortunati sono invece Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan, Njie, Salama e Lazaro. Vlasic e Ilic sono in dubbio, ma Vanoli spera fino all’ultimo di averli a disposizione: una speranza che riguarda principalmente il trequartista croato mentre Ilic dovrebbe farcela, almeno per la panchina.

La difesa e il centrocampo

Vanoli dovrebbe conferma il solito 4-2-3-1 che sta portando buoni risultati. In porta non ci sono dubbi e gioca Milinkovic-Savic. Come sempre Paleari e Donnarumma a disposizione. Senza Coco, il centrale alla sinistra di Maripan dovrebbe essere Masina, che è in pole per giocare dall’inizio. Se così fosse, Walukiewicz agirebbe come al solista sulla destra e Biraghi sulla sinistra. Ma se invece giocasse Walukiewicz centrale, allora giocherebbe Pedersen a destra con Masina in panchina. Questa opzione appare però meno probabile. In entrambi i casi, Borna Sosa e Dembelé in panchina. A centrocampo giocano i due titolari: Ricci e Casadei, panchina quindi per Linetty, Tameze e Ilic.

L’attacco

In attacco l’unica punta è Adams. Sulla trequarti Elmas non si tocca e dovrebbe agire sulla sinistra. Così come Gineitis a destra al posto di Lazaro. In mezzo Vlasic cercherà in tutti i modi di esserci ma se non dovesse farcela, ci sono diverse opzioni: una potrebbe essere la doppia punta con Sanabria titolare, come a Como. Oppure Karamoh a sinistra, con Elmas spostato a destra e Gineitis al centro. Vanoli valuta e attende fino all’ultimo di capire come sta Vlasic.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli 11 del Torino probabili per l’Udinese.

Probabile formazione Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Gineitis, Vlasic, Elmas; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Sosa, Dembelé, Pedersen, Ilic, Linetty, Tameze, Karamoh, Sanabria. All: Vanoli.

Indisponibili: Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan, Njie, Salama, Lazaro

Squalificati: Coco