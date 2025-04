Elmas affronta per la prima volta da avversario il Napoli. Al “Maradona”, il macedone è stato tra gli artefici dello scudetto di Spalletti

Eljif Elmas torna a Napoli. Per la prima volta, il macedone affronterà gli azzurri da avversario. Elmas è stato uno degli artefici della storica vittoria dello scudetto nella stagione 2022/2023.Tornare al “Maradona” sarà una grande emozione per il trequartista granata che ha cambiato maglia ma non obiettivo. Il focus del macedone sarà sulla vittoria del match. Un successo consentirebbe al Toro di mantenere la distanza dall’Udinese (attualmente a meno 3 dai granata) e continuare a inseguire il Milan, distante 8 punti.

Arrivato sotto la Mole a gennaio, Elmas è tra i protagonisti della seconda metà di stagione del Torino. Il macedone ha più volte preso per mano la sua squadra portandola alla vittoria. Nello scorso match contro l’Udinese il numero 11 non ha brillato, complice la marcatura stretta dell’Udinese sul macedone. Elmas proverà a riscattarsi contro il Napoli, alla ricerca del più classico dei gol dell’ex.

L’arma in più del Napoli campione d’Italia

Nella stagione 2022/2023, il Napoli è tornato a vincere uno scudetto dopo 33 anni. L’ultimo successo era arrivato grazie alle magie di Diego Armando Maradona. A tre decenni dal precedente trionfo, i ragazzi allenati da Luciano Spalletti hanno riscritto la storia della squadra campana. Tra gli assoluti protagonisti ci sono stati Osimhen e Kvaratskhelia, ma l’apporto di Elmas è stato fondamentale per la vittoria finale.

Il macedone non era un titolarissimo del Napoli ma l’arma in più dalla panchina. Elmas è spesso subentrato creando pericoli e sbloccando partite complicate. Il trequartista ha chiuso il campionato 2022/2023 con 36 presenze, 6 gol e 3 assist. In totale, con la maglia del Napoli Elmas ha raccolto 189 partite arricchite da 19 reti. Nel gennaio del 2024, il macedone, ai margini della rosa, è stato ceduto al Lipsia. In Germania il giocatore nato a Skopje non ha vissuto un’esperienza entusiasmante. Quando il Toro ha bussato alla porta del club e del giocatore, Elmas ha subito accettato la proposta dei granata.

Il Toro come rinascita

A Torino Eljif Elmas è rinato. Il macedone è arrivato nel mercato di gennaio. L’infortunio di Zapata obbligava la società a puntare su un centravanti di spessore. Il club, invece, ha scommesso sul trequartista, ottenendo i frutti sperati. In granata, Elmas ha raccolto 9 presenze e 4 reti, di cui 3 in 4 partite.

Con l’assenza di Duvan Zapata e le difficoltà davanti alla porta di Adams e Sanabria, Elmas si è rivelato provvidenziale per guidare il Toro alla vittoria. Il macedone farà i conti con l’emozione di tornare in quella città che, a lungo, è stata casa sua. La maglia è cambiata ma l’obiettivo rimane identico: la vittoria.