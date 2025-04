Un gol che può valere la rinascita. Dembelé cerca spazio nel finale di stagione, tra reti decisive e le ipotesi di mercato

Ali Dembelé segna e spera nella permanenza al Torino. Contro l’Udinese, il giovane francese ha siglato la sua prima rete con la maglia granata. Dopo un periodo complicato, il classe 2004 ha messo a segno un gol che potrebbe permettere a Dembelé di trovare più spazio nel finale di stagione.

La fiducia di Vanoli nei confronti del transalpino è rimasta intatta dalla prima convocazione. Tuttavia, alcuni errori hanno allontanato dal campo il giovane talento, spesso relegato in panchina. A 5 giornate dal termine del campionato, Dembelé cerca quello spazio che finora gli è mancato. Il centrocampista esterno, viste anche le alternative a disposizione di Vanoli, potrebbe avere più di una chance da qui alla fine del campionato.

Le alternative sulla destra

La fascia destra del Torino è sicuramente stata la principale lacuna della squadra in questa stagione. Il Toro non è riuscito a trovare una quadra sulla zona esterna del campo, alternando più giocatori che non sono riusciti a conquistare una maglia da titolare per l’intera stagione. Sosa (al momento infortunato), Pedersen, il centrale Walukiewicz adattato a terzino, Vanoli ha provato tanti profili senza mai essere del tutto convinto della prestazione in partita. Dembelé è passato in secondo piano, soprattutto per la giovane età e la poca esperienza.

Tuttavia, le alternative al francese non convincono e dunque “largo ai giovani” potrebbe essere il motto granata da qui a fine stagione. Quest’anno Dembelé ha raccolto 11 presenze con il Toro. L’ex Venezia è sempre entrato a partita in corso a eccezione del match contro la Fiorentina dello scorso 19 gennaio. In quella partita, il francese ha rimediato due cartellini gialli in 6 minuti, abbandonando il campo al 33′ del primo tempo. Nel match casalingo contro il Milan Dembelé ha raccolto altri 8 minuti e, dopo 6 panchine consecutive, è sceso in campo con l’Udinese siglando la prima rete stagionale.

Il mercato

Il gol di Dembelé contro l’Udinese rimescola le carte in tavola in casa Torino. Il terzino era ormai sulla lista dei cedibili (da definire la formula se in prestito o a titolo definitivo). La rete contro i bianconeri e la fiducia inossidabile di Paolo Vanoli potrebbero cambiare il corso degli eventi e rendere Dembelé un giocatore da turnover.

La risposta arriverà dal ritiro granata. In estate, la squadra imposterà il calciomercato. Le scelte di Vanoli e di Vagnati peseranno sul futuro di Dembelé che intanto segna e spera nella permanenza a Torino.