Le parole di Inzaghi, allenatore dell’Inter, dopo la vittoria per 0-3 della sua squadra: “Dispiace per Schuurs”

Al termine di Torino-Inter, Simone Inzaghi ha parlato della partita. Queste le sue parole: “Sono stati bravi i ragazzi, dopo la sosta non era facile. Avevamo davanti un’ottima squadra fisica, temevo questa partita. Complimenti ai ragazzi, è una vittoria importante per il nostro percorso”.

Su Schuurs

“Dispiace per Schuurs, è un bravo ragazzo. Barella non meritava il giallo. Putroppo è successo questo infortunio”.

Sulla partita

“Sappiamo che le partite sono in due fasi. Nei primi 60 minuti il Torino ha giocato bene. Sono contento per come sono entrati i miei, non è stato semplice”.

Su Thuram

“Si è presentato nel migliore dei modi. Ha voglia di lavorare e si è calato subito nella parte, deve continuare così”.