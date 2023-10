Al termine di Torino-Inter, l’allenatore Ivan Juric ha commentato la prestazione dei suoi: ecco le sue parole dopo il match

Come di consueto, al termine di Torino-Inter, Ivan Juric ha commentato la partita. Ecco le sue parole: “Domani vediamo, ma le sensazioni per Schuurs non sono positive. Speriamo che succeda un miracolo e che non sia niente di grave. Già ci mancavano Buongiorno e Djidji, Zima non è in condizioni ottimali, Schuurs si è fatto male, Tameze ha giocato bene oggi. Sazonov è giovane e ha tanta voglia di imparare, però deve crescere tanto sui nostri concetti, si è visto. Complimenti ai miei ragazzi, hanno fatto 60 minuti ottimi, abbiamo giocato da grande squadra. Dopo l’infortunio però siamo calati, perdendo le marcature. C’erano tante situazioni create con gioco, ma abbiamo sbagliato negli ultimi 30 metri. In tante situazioni ci voleva più qualità. Dobbiamo avere grande lucidità: per la prima volta siamo in difficoltà reale. Sia per gli infortuni che per i risultati non ottimali. Ora bisogna cercare di preparare bene la prossima partita. Oggi il risultato è brutto, ma rimangono le cose ottimali. Il campionato è lungo e sono fiducioso che possiamo fare bene. Abbiamo attacato bene lo spazio, ma potevamo fare meglio. Peccato non aver fatto gol. Sono preoccupato per i gol che non arrivano, sono preoccupato un po’ di tutto, ma i ragazzi si riprenderanno. Questo periodo è servito da lezione: voglio vedere di nuovo il Sanabria vero, Zapata vediamo se recupera, Pellegri oggi ha fatto un’ottima gara. Cercheremo magari di mettere qualche attaccante in più. Sono fiducioso”.