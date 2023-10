Dopo il brutto infortunio subito da Perr Schuurs nella partita contro l’Inter, molti compagni hanno dedicato dei messaggi al difensore

La sconfitta contro l’Inter non è la notizia più brutta del sabato granata. Può esserlo il risultato, dato che dopo un primo tempo che avrebbe visto il Torino meritare un gol i ragazzi di Juric sono crollati subendo tre reti; può, però, esserlo la notizia dell’infortunio di Perr Schuurs, vero e proprio totem della difesa. Rodriguez e compagni, infatti, hanno resistito 48 minuti alle avanzate dei nerazzurri, mentre dopo l’uscita dell’olandese la squadra si è totalmente sciolta. La perdita di un giocatore dal valore del numero 3 è quindi incommensurabile, soprattutto se si pensa che molto probabilmente Juric e compagni dovranno farne a meno per diversi mesi. Quello visto in campo, tra la reazione del giocatore prima di cadere a terra in seguito a un contrasto con Barella e quelle dei compagni visibilmente in sofferenza per lui, infatti, non lascia auspicare niente di positivo. Proprio per questo, diversi granata hanno dedicato un post o un commento di vicinanza al proprio difensore.

Da Gemello a Pellegri, tutti i messaggi

Nonostante il rendimento recente non sembri essere dalla parte del Torino, come detto da Juric la fiducia nel gruppo e nella sua forza c’è. Un punto in favore, ad esempio, può essere rappresentato dal bel rapporto instaurato all’interno della rosa, come dimostrato dai diversi messaggi dedicati allo sfortunato olandese. Tanti, molto simili, sono stati i pensieri di vicinanza nei confronti di Schuurs. A partire da Gemello, che ha postato una storia su Instagram scrivendo “Forza Perr tutti con te“. Dopodiché, diversi come Gineitis, Sazonov e Radonjic hanno scritto “Stay strong“, mentre Pellegri lo ha fatto in italiano con un “Forza fratello“. Bellanova ha voluto mostrare la propria vicinanza con un “We are with you“, mentre Ricci ha commentato “Come back stronger“.

