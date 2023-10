Sanabria prova a porre fine alla bufera scatenata dal suo presunto sputo a Messi sostenendo di non aver fatto nulla del genere

Nella sfida tra Argentina e Paraguay ci sono stati momenti di tensione e da alcune immagini pare che Tonny Sanabria abbia sputato a Messi. Oggi però con una storia Instagram il paraguaiano si è difeso dalla accuse, dopo tra l’altro aver negato l’accaduto anche in un’intervista. Il numero 9 del Toro ha scritto di non aver sputato al fuoriclasse argentino dicendo che non vorrebbe mai dare un esempio del genere alle sue figlie, inoltre nella stessa storia Instagram il paraguaiano ha anche affermato di aver ricevuto numerose minacce per lui e per la sua famiglia.

Questo il messaggio sui social dell’attaccante granata: “Mi sento obbligato e negare quello che è successo per il semplice fatto che sto vedendo colpita la mia famiglia e stiamo ricevendo molteplici minacce per un evento mai accaduto. Non farei mai una cosa del genere nei confronti di un collega professionista o di una persona, per rispetto. Che esempio darei alle mie figlie? Commettere un atto del genere? Vi consiglio di vedere tutte le immagini”.