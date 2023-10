Il Toro ha pubblicato un post per il compleanno di Popa, nei commenti i tifosi granata si sono scatenati per chiedere un cambio in porta

Il Toro è una società sempre molto attenta nel ricordare attraverso post o comunicati i compleanni dei propri tesserati, di ex giocatori granata o di persone che hanno il proprio nome scolpito nella storia del club piemontese. Oggi, giovedì 12 ottobre, è il compleanno di Mihai Popa che compie 23 anni. Il portiere romeno è arrivato all’ombra della Mole nel corso dell’ultima sessione di calciomercato estiva, a parametro zero. Sull’estremo difensore ex Voluntari nel corso dell’estate si riponevano grandi aspettative con molti che pensavano che Popa potesse scavalcare le gerarchie finì ad arrivare a essere il primo portiere, rubando così il posto a Vanja Milinkovic-Savic. Alcuni tifosi, come hanno scritto sotto al post del Toro, lo vorrebbero addirittura già titolare piuttosto che vedere ancora in campo Milinkovic-Savic.

Alcuni tifosi del Toro: “Lo facciamo giocare almeno una volta?”

Infatti, se si va sui social e si cerca il post che la società granata ha pubblicato per augurare buon compleanno a Popa sotto nei commenti, oltre a chi scrive: “Auguri Mihai” o “Happy Birthday”, è facile incappare in messaggi del tipo: “Gemello titolare o Popa titolare ma non Milinkovic-Savic” oppure: “Bisogna provare o lui o Gemello, non possono essere più scarsi di Vanja” e ancora: “Altro portiere di cui sappiamo il nome ma non vedremo mai giocare”. Poi c’è anche chi si chiede: “Lo faremo giocare almeno una volta?” Infine, a testimoniare che a Milinkovic-Savic non sono stati ancora perdonati gli errori commessi nel derby della Mole, un tifoso ha commentato scrivendo: “Proviamo se almeno lui è in grado di uscire sui corner”. Ivan Juric, così come la società granata con il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati in prima linea, hanno sempre difeso e tenuto le parti di Milinkovic-Savic. Al momento è Gemello il secondo, mentre Popa è il terzo.

Popa, l’infortunio e il ritorno

Il portiere classe 2000 è il terzo portiere del Toro perché nelle gerarchie davanti a lui oltre a Milinkovic-Savic c’è anche Luca Gemello. Popa poi recentemente ha anche dovuto far fronte a un infortunio rimediato in allenamento, ma adesso il problema è ormai alle spalle e Popa può continuare il suo percorso in granata nel quale, in molti sperano, possa crescere e migliorare.