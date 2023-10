Prosegue la maledizione in difesa per il Torino, che deve fare i conti anche con il grave infortunio di Schuurs

Quello di Perr Schuurs è solo l’ultimo della lunghissima lista. Un inizio di stagione davvero maledetto per il Torino, come non se ne vedevano da molti anni. Non solo per i risultati, né per il rendimento poco ottimale in situazioni di attacco, ma soprattutto per quel che riguarda la difesa, il reparto più sfortunato fin qui. Sin da inizio preparazione, infatti, Juric non ha potuto mai contare su una retroguardia al completo, tanto meno su quelli che erano i titolari della scorsa stagione. Con Djidji infortunato già nelle prime settimane di ritiro e mai rientrato, infatti, l’allenatore aveva già perso ad agosto un uomo importante, il cui rinnovo era stato fortemente richiesto da lui stesso. Poi è arrivato anche il problema di Zima, costretto a fermarsi per 4 partite. Contro la Lazio, poi, si è fermato anche Buongiorno, non ancora rientrato e la cui assenza ha rappresentato un problema importante per la squadra. Anche il suo sostituto, – Sazonov – nel turno successivo contro il Verona, è uscito in lacrime, saltando poi il derby contro la Juventus.

Ora anche Schuurs e Tameze

La sfortuna, però, ha deciso di colpire anche nella difficile sfida contro l’Inter. Dopo 48 minuti giocati molto bene e a viso aperto da Pellegri e compagni, un anticipo scomposto di Schuurs ha fatto sì che l’olandese poggiasse male il ginocchio, scaraventandosi a terra e urlando dalla paura. Un problema che si prospetta molto grave, con i primi accertamenti che sembrano tutti andare in direzione di una possibile rottura del crociato anteriore. Altra, pesantissima, assenza per la difesa. Da monitorare anche Tameze, che nelle ultime sfide proprio a causa dell’emergenza era stato abbassato in difesa con buoni risultati. Il camerunense si è accasciato due volte a terra nel finale di partita accusando dei problemi ai flessori, e nella giornata di domenica dovrebbe essere controllato. Insomma, una situazione davvero paranormale, che fa sì che dopo appena 9 giornate il solo Ricardo Rodriguez non abbia avuto alcun tipo di problema. Contro il Lecce, a meno di una settimana dalla sfida, sarà allora corsa contro il tempo per recuperare quanto meno Buongiorno.