Lesione al crociato per Perr Schuurs: ecco i tempi di recupero previsti per il difensore olandese del Torino

Cattive notizie in casa Toro. Tutti, compreso Ivan Juric, speravano in un miracolo, ma così non è stato. L’esito degli esami ha confermato il peggio: lesione al crociato per Perr Schuurs. Dopo un contrasto con Barella, nel secondo tempo di Torino-Inter, si era subito capito che la situazione era grave. Giocatore in lacrime e compagni di squadra con le mani nei capelli. Un brutto infortunio, che rovina una stagione, per un giocatore di cruciale importanza per il Toro. Ma quanto starà fuori il numero 3 granata? I tempi di recupero non sono brevi.

I tempi di recupero di Schuurs

In caso di operazione, molto probabile, il giocatore ci metterà poi 6/7 mesi a recuperare del tutto. Praticamente stagione finita per lui, anche se la speranza è quella di recuperarlo per il finale di campionato. Non bisogna però accellerare i tempi, altrimenti si rischiano ricadute. Dopo il primo anno in Italia, questa per lui doveva essere la stagione della conferma.