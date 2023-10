Ha parlato il presidente del Torino Urbano Cairo: “Credo molto in Juric e nella squadra, sono molto fiducioso”

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto al termine dell’assemblea di Serie A per l’assegnazione dei diritti tv. Di seguito le sue parole.

Come sta Schuurs?

“Schuurs è un giocatore importante per noi, ha grande temperamento e grande determinazione. Tornerà più forte e in tempi magari più brevi di quello che pensiamo”.

Juric è in bilico?

“Sono cose farneticanti, ha la nostra totale fiducia. Contro l’Inter ho visto un bel Torino per 60 minuti. Credo molto in Juric e nella squadra, sono molto fiducioso”.

L’infortunio la costringerà a intervenire sul mercato?

“Abbiamo cinque difensori centrali, più Tameze. Certo, Djidji è infortunato e Zima sta recuperando, ma quelli che abbiamo sono un numero sufficiente. Poi vediamo…”

L’obiettivo è cambiato?

“L’obiettivo è fare bene partita dopo partita, con molta attenzione. Poi vediamo. C’era l’ambizione di fare meglio dello scorso anno, ambizione che rimane anche se siamo attardati rispetto allo scorso anno, siamo quattordicesimi, dobbiamo recuperare. La cosa migliore è di avere grande concentrazione partita per partita. I tifosi ci sono, c’è stata una grande presenza contro l’Inter, lo stadio era pieno, hanno dato un grande supporto. Poi quando si perde sono meno contenti ma quello è meno comprensibile”.

Sui diritti tv

“De Laurentiis non è d’accordo? Lo stimo, ma non sono d’accordo con lui. L’offerta di Dazn e Sky non è quella che avremmo voluto, ma potrebbe migliorare con il numero di abbonamenti in aumento e se la pirateria verrà abbattuta. Io stimo De Laurentiis, va sempre ascoltato con interesse e quello che dice ha sempre qualcosa di visionario, ma in questo caso non condivido minimamente ciò che dice. Ora magari non se ne rende conto, ma presto ci dirà grazie, un po’ come Ricci con la Meloni…”.