Il pagellone del portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic. Il serbo le ha giocate tutte, ma gli errori e le incertezze non sono mancate

Giunti al termine della stagione, come di consueto è arrivato il momento dei pagelloni. Partendo dalla porta, il primo ad essere valutato è il portiere Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo classe 1997 con il numero 32 sulle spalle non ha saltato nemmeno una partita, ma è stato spesso al centro delle critiche per gli errori e le incertezze. Nonostante i dubbi e le perplessità dei tifosi e di molti addetti ai lavori, la società non ha avuto dubbi su di lui e ha deciso di rinnovargli il contratto fino al 2026. Ora però, anche dopo l’ultima partita contro l’Inter, per lui è arrivato il momento di alzare il livello delle prestazioni, anche perchè difenderà ancora i pali del Toro.

42 partite in stagione

Vanja è stato un super titolare di questo Toro, disputando ben 42 partite tra campionato e Coppa Italia. 100% di titolarità e 100% di minuti giocati per il gigante serbo. 41 gol subiti e 11 partite senza subire gol, con 4 cartellini gialli presi tutti per proteste. Gli errori più evidenti di quest’anno sono stati contro Monza (in trasferta), Milan, Atalanta e Inter (in casa). Oltre a questo, anche tante piccole incertezze che non lo portano alla piena sufficienza.

Vanja Milinkovic-Savic

Presenze totali: 42

Gol subiti: 43

Voto: 5.5