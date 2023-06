Il giovane turco non ha mai brillato da quando è arrivato in Italia e a Genova ha giocato pochissimo: il suo futuro è in bilico

Emirhan Ilkhan è arrivato in Italia dal Besiktas ad agosto 2022, acquistato dal Torino per poco meno di 5 milioni di euro. Sbarcato in Serie A con la nomea del talentino pronto ad esplodere, Ilkhan non ha mai compiuto il salto di qualità ed è stato girato in prestito alla Sampdoria per giocare di più. Risultato? Solo 7 presenze nei blucerchiati allenati da Dejan Stankovic, per un totale di 102 minuti sul campo da gioco: poco più di un quarto d’ora a partita. Numeri decisamente esigui, soprattutto se si tengono in considerazione tutte le difficoltà accorse alla squadra genovese, a cui l’estro di un giovane promettente avrebbe fatto più che comodo. Evidentemente il turco ha incontrato troppe difficoltà nel suo ambientamento nel campionato italiano, decisamente più complesso rispetto alla Super Lig.

Torino, cosa fare con Ilkhan?

Il 30 giugno 2023 scadrà il prestito alla Sampdoria e il turco farà ritorno a Torino. Con Juric il ragazzo ha collezionato 4 presenze e in rosa, sempre se la società dovesse decidere di riscattare Miranchuk e Vlasic, c’è grande abbondanza sulla trequarti. L’ex Besiktas si adatta solitamente anche a regista, ma sia Ilic che Ricci sarebbero due duri concorrenti per la lotta a una maglia da titolare. La palla, dunque, spetta alla società. Due le opzioni: trattenerlo in granata sperando in una graduale e paziente crescita o un nuovo prestito.