Il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha rilasciato un’intervista dal ritiro, parlando anche di Ricci e Pellegri

A una settimana dalla semifinale di Nations League che vedrà l’Italia sfidare la Spagna, il CT Roberto Mancini ha rilasciato un’intervista parlando di alcuni giocatori che in questo momento non si trovano in nazionale, ma che potrebbero arrivarci, citando anche due granata. Mancini ha dichiarato: “Zaccagni ha fatto una grande stagione, Ricci sta crescendo nel modo migliore. Mi è piaciuto Rovella, ma i nostri problemi non sono in mezzo”. Sugli attaccanti, poi, ha detto: “All’orizzonte vedo segnali positivi, aspettiamo Pellegri perché si è fermato per problemi fisici le due volte che l’abbiamo convocato, tengo d’occhio anche Colombo ed Esposito impegnato in Argentina con l’U20″.