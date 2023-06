L’olandese è stato protagonista di ottime prestazioni e non ha fatto rimpiangere Bremer: il pagellone finale della stagione 2022/2023

Perr Schuurs è arrivato a Torino ad agosto 2022, con il difficile compito di sostituire un giocatore come Gleison Bremer. Il brasiliano è stato per anni un muro invalicabile e prendere il posto dell’ormai difensore bianconero non sarebbe stato affatto semplice. Eppure Schuurs, a suon di prestazioni coraggiose e affidabili, ha immediatamente guadagnato la fiducia dei suoi tifosi. In compagnia di Buongiorno completa con ogni probabilità una delle coppie difensive più difficili da affrontare: lo dimostrano i dati, secondo cui il Torino ha subito solamente 41 gol in stagione.

Schuurs, alla prima stagione sembra già un veterano

Sono storicamente note le difficoltà che i giocatori stranieri incontrano approcciandosi al campionato di Serie A. Schuurs, però, sembra non averne risentito affatto. Alla prima stagione in Italia l’olandese si è immediatamente amalgamato con la realtà granata, collezionando 33 presenze tra campionato e Coppa Italia e mettendo a segno anche 2 assist e 1 gol. Per Juric è un titolare fisso e si è distinto in particolar modo anche per le sue progressioni palla al piede. La sua stagione merita una piena e abbondante sufficienza.

Presenze totali: 30

Gol: 1

Assist: 2

Voto 7,5