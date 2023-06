Sono diversi i granata che nei prossimi giorni saranno impegnati con le rispettive nazionali, tra loro il duo serbo Milinkovic-Savic e Ilic

Con il campionato di Serie A 2022-2023 che da pochi giorni è volto al termine è di nuovo tempo di nazionali. Sono diversi i giocatori di Ivan Juric che hanno risposto alle convocazioni delle nazionali. Tra di loro Alessandro Buongiorno che dopo essere stato inserito nella lista dei preconvocati per la fase finale della Nations League è stato escluso dalla lista dei 23 convocati e venerdì 9 giugno farà ritorno a Torino. Poi c’è il duo formato da Samuele Ricci e Pietro Pellegri che si trova nell’elenco dei pre-convocati per l’Europeo di categoria che inizierà a breve. I due granata saranno impegnati in uno stage che si svolgerà a Tirrenia da oggi, mercoledì 7 giugno, fino al 12 giugno. Nikola Vlasic è stato convocato dalla Croazia per le fasi finali di Nations League che si disputeranno tra il 14 e il 18 giugno. Ricardo Rodriguez invece è impegnato con la sua Svizzera con la quale il 16 giugno si troverà contro l’Andorra, mentre il 19 giugno affronterà la Romania, sfide valide per le qualificazioni a Euro 2024. La Serbia ha convocato i granata Vanja Milinkovic-Savic e Ivan Ilic per l’amichevole del 16 giugno contro la Giordania e per il match del 20 giugno contro la Bulgaria valido per le qualificazioni per gli Europei del 2024. Impegnati nelle qualificazioni europee sono anche l’Albania di Etrit Berisha e la Polonia di Karol Linetty. La nazionale di Berisha affronterà il 17 giugno la Moldavia e il 20 giugno il Fær Øer, mentre quella di Linetty scenderà in campo il 16 giugno contro la Germania e il 20 giugno contro la Moldavia.

Toro, i giocatori in Nazionale: il programma

Di seguito il programma completo:

Mercoledì 7 giugno- lunedì 12 giugno: Stage Italia Under 21 (Ricci e Pellegri)

Mercoledì 14 giugno: ore 20:45 Olanda-Croazia (Vlasic)

Venerdì 16 giugno: ore 20:30 Serbia-Giordania (Milinkovic-Savic e Ilic); ore 20:45 Andorra-Svizzera (Rodriguez); ore 20:45 Germania-Polonia (Linetty)

Sabato 17 giugno: ore 20:45 Albania-Moldavia (Berisha)

Lunedì 19 giugno: ore 20:45 Andorra-Svizzera (Rodriguez)

Martedì 20 giugno: ore 20:45 Fær Øer-Albania (Berisha), ore 20:45 Polonia-Moldavia (Linetty); ore 20:45 Bulgaria-Serbia (Milinkovic-Savic e Ilic)