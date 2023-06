In questo campionato il Torino ha avuto solo 2 rigori concessi a favore: quelli concessi a sfavore invece sono 6

Campionato finito ed è tempo di bilanci in casa Toro. I granata hanno chiuso al decimo posto in classifica con 53 punti. La stagione ha visto qualche recriminazione in casa granata: sono infatti solo 2 i rigori concessi a favore al Torino in campionato, mentre quelli concessi a sfavore sono 6. La squadra che ne ha avuti di meno a favore è l’Hellas Verona, con un solo rigore calciato. A fare compagnia al Toro con 2 ci sono Udinese, Sampdoria, Salernitana ed Empoli. Nonostante l’aiuto del VAR, il bilancio per il Torino non è in equilibrio. Infatti ci sono state molte interpretazioni dubbie che hanno pesato. La più evidente contro il Monza in casa nel match finito 1-1: Ricci è stato steso in area da Rovella, che ha commesso fallo evidente abbracciandolo e facendolo cadere. Un arbitro, due assistenti, un quarto uomo e l’intera sala VAR ma niente, il rigore non è stato concesso.

I rigori di Lukic e Sanabria

Tra l’altro gli unici 2 rigori concessi hanno portato solo 1 punto. Il primo è arrivato alla 13^ giornata, contro il Bologna in trasferta (2-1 il risultato finale). Fallo di Lucumi su Miranchuk al 26′ e Lukic dagli 11 metri non sbaglia, battendo Skorupski. Il secondo invece è arrivato alla 23^ giornata, contro la Cremonese in casa (2-2 il risultato finale). Fallo di Sernicola su Ilic al 41′ e Sanabria dal dischetto è perfetto, spiazzando Carnesecchi.