La Serie A 2022/2023 è giunta al termine e il Torino è arrivato decimo: ecco quanti milioni vale questa posizione in classifica

Il campionato di Serie A 2022/2023 è finito e il Torino è arrivato in decima posizione a 53 punti. Oltre che dal lato sportivo, non aver centrato l’ottavo posto è un vero peccato anche a livello economico. Arrivando decimo il Torino ha guadagnato 6.3 milioni di euro. Se fosse arrivato ottavo, ne avrebbe guadagnati ben 2 in più, ovvero 8.3 milioni di euro. Dalla settima posizione in su, i soldi oltre che dalla Lega Serie A arrivano anche dalla UEFA. Di seguito tutte le posizioni e i soldi guadagati in base alla classifica.

I guadagni delle squadre in Serie A

1^ posto: 33.4 milioni di euro (di cui 10 dalla Uefa) (Napoli) 2^ posto: 26.6 milioni di euro (di cui 7.5 dalla Uefa) (Lazio) 3^ posto: 21.8 milioni di euro (di cui 5 dalla Uefa) (Inter) 4^ posto: 16.7 milioni di euro (di cui 2.5 dalla Uefa) (Milan) 5^ posto: 12.5 milioni di euro (di cui 3.63 dalla Uefa) (Atalanta) 6^ posto: 10.9 milioni di euro (di cui 3.63 dalla Uefa) (Roma) 7^ posto: 9.3 milioni di euro (di cui 2.94 dalla Uefa) (Juventus) 8^ posto: 8.3 milioni di euro (Fiorentina) 9^ posto: 7.4 milioni di euro (Bologna) 10^ posto: 6.3 milioni di euro (Torino) 11^ posto: 5.5 milioni di euro (Monza) 12^ posto: 5 milioni di euro (Udinese) 13^ posto: 4.6 milioni di euro (Sassuolo) 14^ posto: 4.1 milioni di euro (Empoli) 15^ posto: 3.6 milioni di euro (Salernitana) 16^ posto: 3.2 milioni di euro (Lecce) 17^ posto: 2.8 milioni di euro (Spezia) 18^ posto: 2.2 milioni di euro (Hellas Verona) 19^ posto: 1.6 milioni di euro (Cremonese) 20^ posto: 0.9 milioni di euro (Sampdoria)