Il pagellone del difensore del Torino Andreaw Gravillon: poche presenze per lui, ma qualcosa di buono si è visto

Arrivati al termine della stagione, è tempo come sempre di bilanci e di consueto è il momento dei pagelloni. Ecco il momento del difensore numero 5 granata Andreaw Gravillon. Gravillon è arrivato al Torino in prestito dallo Stade Reims nella sessione invernale di calciomercato. I granata hanno il diritto di riscatto fissato a 3,8 milioni di euro e il suo futuro è tutto da decifrare, essendo anche legato a quello di Koffi Djidji. Nel contratto del difensore della Guadalupa c’era anche l’obbligo di riscatto, che però a causa del mancato raggiungimento di presenze (8 da almeno 45 minuti l’una) non è scattato. Ivan Juric lo ha valutato come sostituto di Djidji ed ha avuto spazio quando il 26 ha avuto problemi di pubalgia.

7 presenze in stagione

In Coppa Italia non è stato mai impegnato, mentre in campionato ha raccolto 7 presenze e 2 cartellini gialli. Contro Lecce, Napoli, Sassuolo e Roma ha giocato 4 partite di fila da titolare. Mentre contro Milan, Juventus e Lazio è subentrato nel secondo tempo. Nelle ultime 7 di campionato è rimasto in panchina. Si è dimostrato un difensore molto fisico, abile nei duelli aerei ma anche con una buona capacità di lettura e di controllo della palla. Queste le parole di Juric su di lui: “Lui è meno veloce di Djidji ma ha altre caratteristiche”.

Andreaw Gravillon Presenze totali: 7 Gol: 0 Voto: 6