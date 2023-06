I numeri della stagione del Torino per quanto riguarda i cartellini: nessuna espulsione per i granata in campionato

La stagione del Torino si è appena conclusa, con l’obiettivo dell’ottavo posto che non è stato centrato. Adesso è tempo di analisi, anche per quanto riguarda gli aspetti come i cartellini ricevuti. C’è un dato infatti che salta subito all’occhio: nel campionato 2022/2023 il Torino ha preso 0 cartellini rossi. Nessuna espulsione, non accadeva dalla stagione 1987/1988. In quella stagione l’allenatore era Luigi Radice e i granata finorono il campionato in 7^ posizione, con giocatori come Ferri, Cravero, Lentini e Polster. Inoltre la squadra arrivò in finale di Coppa Italia. In realtà quest’anno un cartellino rosso c’è stato ma non è arrivato in campionato, ma in Coppa Italia. A prenderlo è stato Koffi Djidji in Milan-Torino, al minuto 69 dopo essere stato ammonito al minuto 14. In campionato comunque nessuna espulsione, dato condiviso solo con il Milan. La squadra con più espulsioni è stata la Juventus (5), seguita dall’Empoli (4).

Il dato sui cartellini gialli

Per il Torino sono arrivati 79 cartellini gialli in campionato. La media in 38 partite è praticamente di 2 ammonizioni a partita. Le squadre che ne hanno presi di meno sono Napoli (47) e Inter (58). Mentre Sampdoria ed Hellas Verona hanno superato addirittura i 100 cartellini gialli, rispettivamente con 102 e 103 ammonizioni. Tutto sommato, nonostante il Torino sia una squadra molto aggressiva, si è dimostrata una tra le più disciplinate in campionato.