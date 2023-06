Il difensore ceco nel corso della stagione ha riscontrato diversi infortuni ma nel complesso è riuscito a lasciare un’impronta positiva

Con la Serie A appena conclusa e ancora qualche settimana a disposizione prima dell’inizio della nuova stagione, è tempo di bilanci. Le analisi vanno fatte in generale, ma anche andando a valutare attentamente il rendimento di ogni singolo giocatore all’interno della rosa. In casa Toro, senza alcuna ombra di dubbio, non è facile analizzare la stagione di David Zima. Non è affatto semplice perché il difensore ex Slavia Praga ha riscontrato diversi problemi fisici che ovviamente hanno condizionato la sua stagione. Una stagione iniziata proprio sotto il segno della “sfortuna” dato che il numero 6 granata aveva dovuto saltare le prime tre giornate di campionato a causa di un brutto infortunio alla spalla. Poi ha raccolto diverse prestazioni positive, dimostrando che stava crescendo e migliorando. Tutto questo nella prima parte della stagione. In seguito, nella seconda parte del campionato, un’altra brutta tegola per Zima, ovvero la rottura del menisco rimediata durante un allenamento a pochi giorni dalla sfida di ritorno contro l’Empoli. Un infortunio che ha costretto Zima a stare lontano dai campi per mesi e così il giocatore ceco nato a Olomouc tra campionato e Coppa Italia ha rimediato solo 11 presenze, segnando 1 gol in Coppa Italia contro il Cittadella.

Zima: male contro Inter e Udinese, tra le prestazioni più positive quella contro la Fiorentina

Se bisogna fare un bilancio delle prestazioni collezionate da Zima tra quelle più negative vanno elencate sicuramente quelle rimediate nella prima parte della stagione contro Inter e Udinese. Nella sfida contro i nerazzurri il numero 6 granata è entrato in campo in un momento delicato del match, andando a ricoprire una posizione inedita, dimostrando in campo tanta insicurezza. Mentre, contro la squadra di Andrea Sottil è stato tra i principali colpevoli del gol preso dai granata, con una rete che porta la firma di Gerard Deulofeu. Mentre tra le prove più positive va ricordata quella andata in scena il 21 gennaio contro la Fiorentina dove Zima fu protagonista di uno strepitoso intervento al 90’ minuto, quando riuscì a togliere a Luka Jovic un pallone che l’attaccante serbo doveva solo infilare in rete. Una stagione quella di Zima che arriva alla sufficienza. Ora la speranza del difensore ceco e di tutto il Toro è che la prossima stagione per il numero 6 del Toro possa essere più fortunata e radiosa.

David Zima

Presenze: 11

Gol: 1

Voto:6