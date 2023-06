Gli uomini di Juric hanno fatto fatica al grande Torino nel corso della stagione: ecco come sarebbe stata la classifica giocando solo in casa

Con l’ultima gara casalinga (persa) disputata contro l’Inter di Simone Inzaghi, il Torino ha chiuso la stagione di Serie A. I granata hanno detto definitivamente addio a ogni possibilità di qualificarsi in Conference League e la società dovrà ora concentrarsi sul mercato estivo, per allestire una squadra ancor più competitiva per il prossimo campionato. Mai come in questa stagione, negli ultimi anni, il Torino ha fatto così tanta fatica davanti ai propri tifosi: in 19 gare giocate in casa, infatti, Sanabria e compagni hanno vinto solo 5 volte, contro Lecce, Milan, Sampdoria, Udinese e Bologna. 7 invece i pareggi, alternati da altrettante sconfitte. Piange anche il rendimento in fase offensiva e difensiva: il Toro ha realizzato solo 15 gol e ne ha subiti 19 al Grande Torino. Ecco la classifica finale del Torino considerando solo le partite disputate in casa.

Come sarebbe la classifica

Se il Torino avesse giocato esclusivamente in casa, gli uomini di Juric avrebbero concluso il campionato in quindicesima posizione, a quota 22 punti. I granata al Grande Torino hanno una media di 1,16 punti a partita, di poco superiore a quella dell’Hellas Verona (1,11), che sarà impegnato nello spareggio salvezza contro lo Spezia. Date che dimostra tutte le difficoltà che la squadra ha trovato in casa, al contrario di quanto fatto in trasferta. Meglio ha fatto invece il Monza, quattordicesimo, con una media punti in casa di 1,37.