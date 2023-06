Il Torino sarebbe terzo in classifica, se si considerassero solamente i risultati fuori casa: 31 punti

Il campionato di Serie A 2022-2023 è terminato da pochissimi giorni e adesso i vari club possono finalmente fare tutte le dovute considerazioni in merito alla stagione appena conclusa e tracciare ognuno i propri bilanci. Ad aiutare le varie società a farlo saranno dati, numeri e statistiche. Anche quelli più particolari, come ad esempio analizzare come sarebbe stata la classifica del maggior campionato italiano se fossero stati presi in considerazione le partite giocate in trasferta. In questo caso i numeri parlano chiaro, il Toro sarebbe stato protagonista di una stagione importantissima e sarebbe arrivato al terzo posto in classifica a pari punti con l’Atalanta. Sia i granata che la Dea avrebbero concluso il campionato raccogliendo 31 punti. Il Napoli avrebbe vinto ugualmente lo scudetto, la Lazio si sarebbe classificata seconda come accaduto e poi appunto, ci sarebbero state Atalanta e Torino. Mentre a retrocedere in Serie B sarebbero state Sampdoria ed Hellas Verona e ci sarebbe stato lo spareggio tra Cremonese e Spezia. Dunque alcune posizioni sarebbero rimaste invariate, mentre quella della squadra guidata da Ivan Juric sarebbe cambiata parecchio e sicuramente guardare questa particolare classifica fa venire ancora più rabbia per non essere riusciti a centrare l’Europa.

Torino, lontano da casa hai raccolto: 9 successi, 4 pareggi e 6 sconfitte

Rodriguez e compagni lontano dalle mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino hanno disputato 19 partite di campionato e hanno collezionato 9 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Quindi un buon rendimento lontanato da casa. Rendimento che assume più importanza se si tiene conto che i granata sono riusciti a vincere in casa di squadre importanti come Fiorentina e Lazio e a pareggiare a Roma contro la squadra allenata da José Mourinho. Nel match contro i giallorossi molto probabilmente se i granata fossero riusciti a conquistare i 3 punti non avrebbero rubato niente. Infine, bisogna ricordarsi anche che nelle ultime 6 trasferte il Toro ha raccolto 6 risultati positivi. Dunque, per quando riguarda il bilancio in trasferta i granata nella prossima stagione vorranno ricominciare da dove hanno finito.

Serie A: classifica gare in trasferta

Napoli: 45 punti Lazio: 37 punti Torino: 31 punti Atalanta: 31 punti Inter: 30 punti Juventus: 30 punti Milan: 27 punti Roma: 27 punti Monza: 26 punti Bologna: 24 punti Fiorentina: 23 punti Lecce: 19 punti Udinese: 19 punti Sassuolo: 17 punti Empoli: 15 punti Salernitana: 15 punti Cremonese: 11 punti Spezia: 11 punti Hellas Verona: 10 punti Sampdoria: 9 punti