Il difensore era nella lista dei preconvocati ma è stato escluso da quella definitiva dei 23 per la fase finale della Nations League

Niente Nations League per Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino, che il ct Roberto Mancini aveva inserito nella lista dei preconvcati per la fase finale del torneo continentale per nazionali, è stato escluso da quella dei 23. Oltre a Buongiorno esclusi anche Baschirotto, Gatti, Florenzi, Locatelli e Zaccagni, oltre a Berardi e Pessina che avevano dato forfait a causa di due infortuni.

Italia, i convocati di Mancini

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Tigre).