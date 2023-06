Un campionato alla guida della difesa per Alessandro Buongiorno: il pagellone finale della stagione 2022/2023

Leader dentro e fuori dal campo, quello che una volta sarebbe considerato come un “ragazzo del Fila”: Alessandro Buongiorno ha coronato un sogno con una stagione quasi perfetta. Non solo il suo però. Anche i tifosi hanno finalmente ritrovato in lui quella dedizione e quell’attaccamento alla maglia ormai lontani dall’idea di calcio odierna. Tifoso prima e capitano poi, il giovane cresciuto nel vivaio del Toro ha conquistato un posto tra gli immancabili di Juric, che nel finale di campionato ha sottolineato la sua importanza, definendolo l’unico intoccabile della rosa. La ciliegina sulla torta è poi arrivata il 4 maggio, con la lettura dei nomi a Superga.

Buongiorno, stagione in crescita

Buongiorno ha dimostrato le sue qualità umane ma anche e soprattutto quelle tecniche. Da centrale di difesa a inizio campionato, dove ha commesso qualche errore, è stato poi spostato a sinistra con l’arrivo di Schuurs, rendendo al meglio. 33 presenze, 2 assist e un gol contro la Samp a dimostrazione di ciò. L’esperienza maturata sotto la guida di Juric nel corso della stagione lo ha visto chiudere in crescendo: è infatti riuscito a rendersi un punto fermo per il tridente difensivo del croato ed è perc questo che la sua stagione merita la sufficienza piena.

Voto: 7.5