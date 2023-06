Alessandro Buongiorno si è reso protagonista di una statistica particolare: è il giocatore ad aver commesso più falli in Serie A quest’anno

Terminata la stagione, e con il mercato ancora non ufficialmente iniziato, è bene fare un punto dell’annata calcistica appena conclusa per il Torino. Una stagione che ha visto emergere diversi prospetti e mettersi in mostra altrettanti giocatori, su tutti Alessandro Buongiorno. Il difensore granata si è messo in evidenza come uno degli MVP della stagione rendendosi protagonista di una grande annata. Questo ha portato lo stesso Juric a dichiarare come tutti all’interno della rosa siano cedibili, tranne lui. Buongiorno ha dimostrato leadership, convinzione e soprattutto grinta, come riporta una speciale classifica.

Buongiorno il più falloso di tutti: la classifica

Il vicecapitano del Torino, infatti, è stato “premiato” come giocatore più falloso della Serie A 2022/2023. Un dato che ai più sembrerà più negativo che positivo, ma che invece a Juric non può far altro che piacere, soprattutto per la dedizione che il centrale dei granata mette in campo. Nelle 38 partite disputate Buongiorno ha commesso 64 falli, 3 in più di Morten Hjulmand, capitano del Lecce che si trova al secondo posto con 61. A chiudere il podio, invece, Rincon con 59. Un dato interessante, che può dare ancor più stimoli al giocatore granata nell’ottica di migliorare l’efficacia dei propri interventi.