Lo stipendio e la riconferma come presidente della Cairo Communication non piacciono agli investitori: sono contro Urbano Cairo

I grandi investitori internazionali sono contro Urbano Cairo. Piacciono poco infatti gli stipendi passati e futuri e la riconferma come presidente della Cairo Communication. Lo si legge nel verbale dell’assemblea dell’8 maggio. In questa assemblea è stato approvato il bilancio del 2022 e il presidente del Torino è stato rincorfermato presidente per altri tre anni. La Cairo Communication controlla la Rcs MediaGroup, editore del Corriere della Sera. I fondi sono in rivolta e l’accusa principale è quella dello stipendo monstre percepito da Cairo.

Lo sciopero del Corriere

Inoltre, la redazione del Corriere della Sera ha indotto uno sciopero: sabato 10 giugno e domenica 11 giungo il giornale non uscirà e il sito non verrà aggiornato. Tra i motivi di rottura le modalità di pagamento, i premi e lo smart working. Infine, gli uomini chiave di Rcs, stanno invadendo gli spazi redazionali della sede di via Solferino a Milano dei redattori.