Antonio Sanabria, attaccante del Torino, ha rifiutato la convocazione in Nazionale: questa la notizia giunta dal Paraguay

Antonio Sanabria è stata una delle stelle del campionato di Serie A che si è appena concluso. L’attaccante del Torino ha infatti messo a segno 12 reti, superando il suo record personale. Ora però arriva una notizia non del tutto ordinaria, dal Paraguay: il giocatore ha rifiutato la convocazione in Nazionale. Il numero 9 granata, non prenderà quindi parte ai prossimi impegni della sua selezione. Paraguay che scenderà in campo domenica 18 giugno, alle ore 16:30 contro Nicaragua.

Il motivo: lite con il ct

Il motivo alla base di questa scelta sarebbe il seguente: lite con il ct Barros Schelotto per motivi extracalcistici. Addirittura sembra che, fino a quando ci sarà lui in panchina, il classe 1996 non voglia più tornare in Nazionale. Schelotto, allenatore argentino, ha allenato anche in Italia al Palermo e negli Stati Uniti i LA Galaxy. Un vero peccato che uno degli idoli della tifoseria granata, non possa godersi la meritata convocazione.