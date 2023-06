Emiran Ilkhan, centrocampista di proprietà del Torino, partirà con la Turchia Under 21 per le gare contro Azerbaigian e Bosnia

La selezione Under 21 della nazionale turca ha diramato la lista di giocatori che prenderanno parte alle sfide contro Azerbaigian e Bosnia Erzegovina, in programma sabato 17 e martedì 20 giugno a Istanbul. Tra i nomi stilati dal commissario tecnico Levent Sürme c’è anche quello di Emirhan Ilkhan, centrocampista di proprietà del Torino che nell’ultima stagione ha giocato in prestito alla Sampdoria.