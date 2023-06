Ricardo Rodriguez si è dimostrato un vero capitano in campo e fuori. La sua duttilità ha agevolato Juric nelle scelte

Non è facile mantenere la pressione quando si è capitani del Torino, ma Rodriguez ci è riuscito alla grande nel corso della stagione appena terminata. Un giocatore ritrovato, costante e soprattutto duttile. Nelle sue 34 partite giocate in stagione, infatti, il giocatore svizzero più volte è stato chiamato non solo agli straordinari, ma anche a cambiare ruolo e ad avanzare in posizioni ormai “non più sue”. È vero che l’ex Milan è emerso con il ruolo di terzino, ma negli ultimi anni la tendenza è stata quella di arretrare sempre di più. Le varie assenze e lo scarso rendimento parziale dei candidati a occupare la fascia sinistra ha portato Juric a fidarsi del suo capitano, che ha risposto alla grande e dando garanzia di rendimento.

L’esperienza al comando

In occasioni “disperate”, infatti, il mister si è sempre affidato a lui, uno dei giocatori più esperti della rosa, che ha sempre risposto presente. Nonostante non sia uno da gol e assist, il laterale svizzero ha però garantito copertura difensiva e al contempo presenza nelle zone più alte del campo, arrivando così ad aiutare il resto della squadra. Elemento importante è anche il fatto che il 30enne non ha praticamente toppato nessuna partita, se non quella contro il Napoli degli invincibili. Con ancora un anno di contratto è possibile che Juric si affidi ancora a lui nella difesa del Toro versione 2023/2024, e se i risultati sono quelli di quest’anno non può che andar bene.

Ricardo Rodriguez

Presenze: 38

Gol: 0

Voto: 6,5