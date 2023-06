Il pagellone di Mergim Vojvoda, esterno del Torino: niente stagione della conferma per lui, troppa discontinuità

La stagione del Torino è giunta al termine e, come di consueto, è arrivato il momento dei pagelloni. Ora è il turno del numero 27 granata Mergim Vojvoda. Per l’esterno del Toro, questa doveva essere la stagione della conferma, dopo quella passata. Così invece non è stato, con il giocatore che non ha mai trovato la giusta continuità, finendo per perdere il posto da titolare. I granata hanno prelevato Vojvoda dallo Standard Liegi nell’estate 2020, pagandolo 5,20 milioni di euro. Il suo contratto scade nel 2024 ma il suo futuro è ancora incerto: se la società vorrà monetizzare dalla sua cessione, allora lascerà già nei prossimi mesi Torino. Sugli esterni ci potrebbe essere una vera e propria rivoluzione, durante la sessione di calciomercato che sta per aprirsi.

La stagione di Vojvoda

Il classe 1995 ha collezionato 32 presenze tra campionato e Coppa Italia. Per lui in totale nessun gol ma 6 assist. Solo 3 invece i cartellini gialli presi, tutti in campionato. Il suo apporto è anche stato abbastanza notevole, ma nella prima parte di stagione spesso e volentieri gli è stato preferito Lazaro. Poi dopo l’infortunio dell’austriaco, addirittura Ivan Juric ha preferito spostare Rodriguez sulla corsia esterna di sinistra. Molte presenze sono da subentrato: da lui ci si aspettava di più, soprattutto dopo la scorsa stagione.

Mergim Vojvoda Presenze totali: 32 Gol: 0 Voto: 5.5