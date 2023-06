Stephane Singo, con la nomea del talento pronto ad esplodere, resterà tale almeno per un’altra stagione: il pagellone 2022/2023 dell’ivoriano

WIlfried Singo ha appena concluso la sua quarta stagione con la maglia della prima squadra del Torino. L’ivoriano è da considerarsi a tutti gli effetti un veterano, vista la sua esperienza nata dalle giovanili del Toro. Nell’ambiente granata, a proposito del classe 2000, si è sempre parlato molto bene: Singo è da anni un talento pronto ad affermarsi, a diventare un top player. Purtroppo per i tifosi e per il suo club, però, Singo continua a non fare quel salto di qualità che tutti si aspettano dal ragazzo. Un barlume di speranza si era acceso lo scorso anno, quando aveva realizzato 3 gol e 4 assist in stagione. Nell’annata appena conclusa, però, c’è stato un passo indietro sotto l’aspetto dell’incisività.

I numeri in stagione

Il calciatore è stato comunque molto presente per mister Juric, viste le 31 presenze del 2022/2023. La sensazione, tuttavia, è che avrebbe potuto fare molto di più. Sono 2 i gol realizzati nell’annata appena conclusa, accompagnati da altrettanti assist. Numeri decisamente poveri per un esterno delle sue qualità. Se poi si considera il fatto che i primi “bonus” sono arrivati tra febbraio e marzo, contro Cremonese e Lecce, il dato si fa ancora più preoccupante. Tuttavia la sua stagione non merita l’insufficienza.

Stephane Singo

Presenze totali: 31

Gol: 2

Assist: 2

Voto 6