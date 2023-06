Ennesimo attacco di Rocco Commisso verso il presidente Urbano Cairo: “Rispetto il Toro, ma non il suo presidente”

Una rivalità che sembra non finire mai. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha nuovamente attaccato Urbano Cairo, presidente del Torino. Queste le sue parole, durnate la conferenza di fine stagione della Viola: “Perché qui mi chiamano mafioso e in America nessuno? E dico che anche voi avete colpe, non vi siete ribellati né avete difeso il presidente della Fiorentina. Io rispetto il Torino ma non il suo presidente”. Poi ha continuato, prendendosela con La Gazzetta dello Sport: “Avete visto cos’hanno scritto di Zhang sulla Gazzetta? È lo stesso che mi dava del mafioso. Mentre il giorno prima il New York Times aveva scritto un articolo bruttissimo sulla situazione dell’Inter”. Infine, sulla possibile esclusione della Juventus dalle competizioni Uefa ha detto: “Meglio se sto zitto, le mie parole rischiano di essere male interpretate”.